Téléthon à Uzerche Uzerche, 8 décembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

– Vendredi à partir de 14h vente de crêpes, place de la Petite Gare.

– Samedi de 7h à 13h vente de crêpes, place de la Petite Gare et vente de choucroute (réservation jusqu’au 2 décembre).

– Samedi à partir de 14h, salle polyvalente, animations diverses : tennis de table, pétanque intérieure, initiation peinture, carterie pour Noël, scrap booking, photographie de portraits, exposition de voitures anciennes, exposition de véhicules des sapeurs-pompiers d’Uzerche et démonstration des gestes de premiers secours.

16h spectacle de contes, lectures et animations musicale pour les enfants, ventes de crêpes et boissons pour le goûter..

2023-12-08

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



– Friday from 2pm, crepe sale, Place de la Petite Gare.

– Saturday from 7 a.m. to 1 p.m. Pancake sale, Place de la Petite Gare and sauerkraut sale (reservation until December 2).

– Saturday from 2pm, salle polyvalente, various activities: table tennis, indoor pétanque, painting initiation, Christmas card making, scrap booking, portrait photography, vintage car exhibition, Uzerche fire department vehicle exhibition and first-aid demonstration.

4 p.m. storytelling, readings and musical entertainment for children, sales of crêpes and drinks for the afternoon snack.

– Viernes a partir de las 14.00 h: venta de tortitas en la plaza de la Petite Gare.

– Sábado de 7.00 a 13.00 h: venta de tortitas en la plaza de la Petite Gare y venta de chucrut (reservar hasta el 2 de diciembre).

– Sábado a partir de las 14.00 h, sala polivalente, actividades diversas: tenis de mesa, petanca cubierta, iniciación a la pintura, confección de tarjetas de Navidad, scrapbooking, retratos fotográficos, exposición de coches clásicos, exposición de vehículos de los bomberos de Uzerche y demostración de primeros auxilios.

16.00 h: cuentacuentos, lecturas y animación musical para niños, venta de crepes y bebidas para la merienda.

– Freitag ab 14 Uhr Verkauf von Crêpes, Place de la Petite Gare.

– Samstag von 7 bis 13 Uhr Verkauf von Crêpes, Place de la Petite Gare und Verkauf von Sauerkraut (Reservierung bis zum 2. Dezember).

– Samstag ab 14 Uhr, Mehrzweckhalle, verschiedene Animationen: Tischtennis, Indoor-Boule, Einführung in die Malerei, Weihnachtskarten, Scrapbooking, Porträtfotografie, Oldtimer-Ausstellung, Fahrzeugausstellung der Feuerwehr von Uzerche und Demonstration von Erste-Hilfe-Maßnahmen.

16 Uhr Märchenshow, Lesungen und musikalische Unterhaltung für Kinder, Verkauf von Crêpes und Getränken für den Nachmittagsimbiss.

