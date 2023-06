Street Fishing Uzerche, 17 septembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Le street fishing, est une type de pêche en milieu urbain, qu’on traduit par « pêche de rue ». Cette activité fait de plus en plus d’adeptes, généralement jeunes, qui modernisent l’image de la discipline. Premier concours street fishing de la Corrèze..

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 . .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Street fishing is a type of fishing in urban environments. More and more young people are taking up the sport, modernizing its image. First street fishing competition in Corrèze.

La pesca callejera es una modalidad de pesca en un entorno urbano. Cada vez más jóvenes practican este deporte, modernizando su imagen. Primer concurso de pesca callejera en Corrèze.

Street Fishing ist eine Art des Angelns in der Stadt, die als « Straßenangeln » bezeichnet wird. Diese Sportart findet immer mehr Anhänger, vor allem junge Leute, die das Image des Angelns modernisieren. Erster Streetfishing-Wettbewerb in der Region Corrèze.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze