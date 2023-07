Barathon Uzerche, 8 septembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

3 bars, 3 ambiances, 3 concerts qui se suivent à partir de 18h30 (à La P’tite fabrique Solidaire, puis chez Barbotine et enfin à la brasserie de la Vézère). Ça commence par la vieille ville (2 bars), pour aller en bord de Vézère (1 bar)..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



3 bars, 3 atmospheres, 3 concerts starting at 6:30pm (at La P?tite fabrique Solidaire, then Chez Barbotine and finally Brasserie de la Vézère). It starts in the old town (2 bars), then moves to the banks of the Vézère (1 bar).

3 bares, 3 ambientes, 3 conciertos a partir de las 18.30 h (en La Pite fabrique Solidaire, luego en Chez Barbotine y por último en la Brasserie de la Vézère). Comienza en el casco antiguo (2 bares), luego se traslada a orillas del Vézère (1 bar).

3 Bars, 3 Stimmungen, 3 Konzerte, die ab 18:30 Uhr aufeinander folgen (in La P?tite fabrique Solidaire, dann bei Barbotine und schließlich in der Brasserie de la Vézère). Es beginnt in der Altstadt (2 Bars), um an das Ufer der Vézère zu gelangen (1 Bar).

