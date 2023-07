Feu d’artifice d’Uzerche Uzerche, 13 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Le désormais célèbre feu d’artifice d’Uzerche, fera cette année encore pétiller le ciel de la Perle du Limousin, et illuminera châteaux et remparts avec l’embrasement de la cité en bouquet final.

Feu à 23h et bal populaire à 23h30..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Uzerche’s famous fireworks display will once again light up the skies over the Pearl of the Limousin, illuminating castles and ramparts and setting the town ablaze.

Fireworks at 11pm and popular dance at 11:30pm.

Un año más, los famosos fuegos artificiales de Uzerche iluminarán el cielo de la Perla del Lemosín, iluminando castillos y murallas e incendiando la ciudad.

Fuegos artificiales a las 23:00 y baile popular a las 23:30.

Das mittlerweile berühmte Feuerwerk von Uzerche wird auch dieses Jahr wieder den Himmel über der Perle des Limousin zum Funkeln bringen, Schlösser und Stadtmauern erleuchten und die Stadt zum Schluss in Flammen aufgehen lassen.

Feuer um 23 Uhr und Tanz um 23.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme