Auditorium Sophie Dessus : Uzerche en jazz #3 – Nahia’s Soul Uzerche, 11 juin 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Jazz. Festival de musique jazz. Nahia’s Soul – Benjamin Bobenrieth.

Au travers de ce nouveau projet et de ce nouvel album, Benjamin Bobenrieth a souhaité ouvrir un nouvel univers, sensible et envoutant. Cette nouvelle en formule quintet apporte cohérence et densité une musique où l’écriture est une vraie source d’inspiration et de liberté jubilatoire.

Benjamin Bobenrieth – compositions, guitare

Vincent Hemery – Contrebasse

Raphaël-Tristan Jouaville – Violon

Ludovic Machane – Guitare rythmique

Benjamin Naud – Batterie

En partenariat avec Laborie Jazz.

Dimanche 2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jazz. Jazz music festival. Nahia?s Soul ? Benjamin Bobenrieth.

With this new project and album, Benjamin Bobenrieth has opened up a new, sensitive and captivating universe. This new quintet formula brings coherence and density to a music where writing is a true source of inspiration and jubilant freedom.

Benjamin Bobenrieth ? compositions, guitar

Vincent Hemery ? Double bass

Raphaël-Tristan Jouaville ? Violin

Ludovic Machane ? Rhythm guitar

Benjamin Naud ? Drums

In partnership with Laborie Jazz

Jazz. Festival de música jazz. El alma de Nahia ? Benjamin Bobenrieth.

Con este nuevo proyecto y este nuevo álbum, Benjamin Bobenrieth ha querido abrir un universo nuevo, sensible y hechizante. Este nuevo formato de quinteto aporta coherencia y densidad a una música en la que la escritura es una verdadera fuente de inspiración y de jubilosa libertad.

Benjamin Bobenrieth ? composiciones, guitarra

Vincent Hemery ? Contrabajo

Raphaël-Tristan Jouaville ? Violín

Ludovic Machane ? Guitarra rítmica

Benjamin Naud ? Batería

En colaboración con Laborie Jazz

Jazz. Festival der Jazzmusik. Nahia?s Soul ? Benjamin Bobenrieth.

Mit diesem neuen Projekt und diesem neuen Album möchte Benjamin Bobenrieth ein neues, sensibles und bezauberndes Universum eröffnen. Diese neue Quintett-Formel bringt Kohärenz und Dichte in eine Musik, in der das Schreiben eine wahre Quelle der Inspiration und der jubelnden Freiheit ist.

Benjamin Bobenrieth ? Kompositionen, Gitarre

Vincent Hemery ? Kontrabass

Raphaël-Tristan Jouaville ? Violine

Ludovic Machane ? Rhythmische Gitarre

Benjamin Naud ? Schlagzeug

In Partnerschaft mit Laborie Jazz

