Auditorium Sophie Dessus : Uzerche en jazz #3 – Origines

Uzerche,Corrèze

Jazz. Festival de musique jazz. Origines – Sébastien Farge Quartet.

Ayant grandi en Corrèze, département où l’accordéon voit le jour en France, Sébastien Farge a été dès son plus jeune âge baigné au son de cet instrument, et des musiques Populaires. Avec cet album Sébastien Farge prend le pari de réunir ses deux univers : celui de la musique écrite et rigoureusement orchestrée, telle la musique dite « savante » et celui de la musique improvisée et du Jazz.

En partenariat avec Laborie Jazz..

Vendredi 2023-06-09

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jazz. Jazz music festival. Origins – Sébastien Farge Quartet.

Growing up in Corrèze, the department where the accordion was born in France, Sébastien Farge was immersed from an early age in the sound of this instrument, and of popular music. With this album, Sébastien Farge takes up the challenge of bringing together his two worlds: that of written, rigorously orchestrated music, such as so-called « learned » music, and that of improvised music and jazz.

In partnership with Laborie Jazz.

Jazz. Festival de música jazz. Orígenes – Sébastien Farge Quartet.

Criado en Corrèze, el departamento donde nació el acordeón en Francia, Sébastien Farge se vio inmerso en el sonido de este instrumento y en la música popular desde muy joven. Con este álbum, Sébastien Farge asume el reto de unir sus dos mundos: el de la música escrita y rigurosamente orquestada, como la llamada música « culta », y el de la música improvisada y el jazz.

En colaboración con Laborie Jazz.

Jazz. Festival der Jazzmusik. Origines – Sébastien Farge Quartet.

Sébastien Farge wuchs in Corrèze auf, dem Departement, in dem das Akkordeon in Frankreich das Licht der Welt erblickte, und wurde von klein auf mit dem Klang dieses Instruments und der Volksmusik vertraut gemacht. Mit diesem Album geht Sébastien Farge das Wagnis ein, seine beiden Welten zu vereinen: die der geschriebenen und streng orchestrierten Musik, wie der sogenannten « gelehrten » Musik, und die der improvisierten Musik und des Jazz.

In Zusammenarbeit mit Laborie Jazz.

