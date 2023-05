Concert : DIAK, 1 juin 2023, Uzerche.

Avec ce solo dense et intimiste, Marion nous plonge dans un univers musical envoûtant ; dans une fresque vocale aux pigments sonores venus d’Orient. Armée de ses mots en français, en langage imaginaire ou en langues orientales, elle compose un antidote singulier à ce qui nous échappe. Un espace de liberté à la fois Hors-corps propre à la contemplation, la méditation et En-corps inhérent à la danse, à la transe.

En partenariat avec « C’est ma tournée » du programme de la FAL 19 https://www.atarrayaproductions.com/artiste/diak/.

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With this dense and intimate solo, Marion plunges us into a bewitching musical universe; into a vocal fresco with sound pigments from the East. Armed with her words in French, in imaginary language or in oriental languages, she composes a singular antidote to what escapes us. A space of freedom at the same time Out-of-body proper to the contemplation, the meditation and In-body inherent to the dance, to the trance.

In partnership with « C’est ma tournée » of the FAL 19 program https://www.atarrayaproductions.com/artiste/diak/

Con este solo denso e íntimo, Marion nos sumerge en un universo musical hechizante; en un fresco vocal con pigmentos sonoros de Oriente. Armada con sus palabras en francés, en lenguaje imaginario o en lenguas orientales, compone un antídoto singular contra lo que se nos escapa. Un espacio de libertad que es a la vez Fuera del cuerpo para la contemplación y la meditación e Dentro del cuerpo para la danza y el trance.

En colaboración con « C’est ma tournée » del programa FAL 19 https://www.atarrayaproductions.com/artiste/diak/

Mit diesem dichten und intimen Solo taucht Marion in ein bezauberndes musikalisches Universum ein; in ein Gesangsfresko mit Klangpigmenten aus dem Orient. Bewaffnet mit Worten auf Französisch, in einer Fantasiesprache oder in orientalischen Sprachen komponiert sie ein einzigartiges Gegengift für das, was uns entgleitet. Ein Raum der Freiheit, der gleichzeitig Außerkörperlichkeit für Kontemplation und Meditation und Körperlichkeit für Tanz und Trance bedeutet.

In Partnerschaft mit « C’est ma tournée » aus dem Programm der FAL 19 https://www.atarrayaproductions.com/artiste/diak/

