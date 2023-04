Concert : Île de Garde, 27 avril 2023, Uzerche.

Formée sur les bases d’une amitié tripartite, l’Île de Garde dérive au gré d’influences diverses. Accostant tant en ville qu’en terres lointaines, l’île voyage sans but précis en se donnant la liberté du vagabondage 2.0. Nappes souterraines (de synthé), rythmes aériens, et langues de la vieille Europe vous convient à un voyage aller..

Jeudi 2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Formed on the basis of a tripartite friendship, the Isle of Guard drifts along with diverse influences. Docking in the city as well as in distant lands, the island travels aimlessly, giving itself the freedom of wandering 2.0. Subterranean layers (of synth), aerial rhythms, and old European languages invite you to a journey.

Formada sobre la base de una amistad tripartita, la Isla de la Guardia va a la deriva con influencias diversas. Aterrizando tanto en la ciudad como en tierras lejanas, la isla viaja sin rumbo, dándose la libertad de un vagabundo 2.0. Capas subterráneas (de sintetizador), ritmos aéreos e idiomas de la vieja Europa invitan a un viaje al otro lado.

Die Wächterinsel, die auf der Grundlage einer dreigliedrigen Freundschaft gegründet wurde, treibt mit den verschiedensten Einflüssen. Die Insel, die sowohl in Städten als auch in fernen Ländern landet, reist ziellos umher und gibt sich die Freiheit des Vagabundierens 2.0. Unterirdische (Synthesizer)-Matten, luftige Rhythmen und die Sprachen des alten Europas laden Sie zu einer Hinreise ein.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Terres de Corrèze