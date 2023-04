Auditorium Sophie Dessus : Rencontre de l’alto et de la guitare classique, 25 avril 2023, Uzerche.

Musique classique – Emmanuel Rossfelder et Lise Berthaud.

Un programme musical original, élaboré autour d’audacieuses transcriptions pour cette rencontre riche en couleurs sonores de l’alto avec la guitare.

Programme :

Franz Schubert : Sonate Arpeggione

Johann Kaspar Mertz : Fantaisie Hongroise (guitare solo)

Francisco Tárrega : La Gran Jota (guitare solo)

Enrique Granados : Intermezzo (extrait des Goyescas)

Manuel De Falla : Chansons populaires espagnoles / 1ere danse de la vie brève / Danse rituelle du feu

En coréalisation avec le festival de la Vézère..

Mardi 2023-04-25

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Classical music – Emmanuel Rossfelder and Lise Berthaud.

An original musical program, elaborated around audacious transcriptions for this encounter rich in sound colors of the viola with the guitar.

Program :

Franz Schubert : Arpeggione Sonata

Johann Kaspar Mertz : Hungarian Fantasy (solo guitar)

Francisco Tárrega : La Gran Jota (solo guitar)

Enrique Granados : Intermezzo (excerpt from Goyescas)

Manuel De Falla : Spanish popular songs / 1st dance of the short life / Ritual dance of the fire

In co-production with the Vézère festival.

Música clásica – Emmanuel Rossfelder y Lise Berthaud.

Un programa musical original basado en atrevidas transcripciones para este encuentro ricamente coloreado entre la viola y la guitarra.

Programa :

Franz Schubert: Sonata Arpeggione

Johann Kaspar Mertz: Fantasía húngara (guitarra sola)

Francisco Tárrega: La Gran Jota (guitarra sola)

Enrique Granados: Intermezzo (extracto de Goyescas)

Manuel De Falla: Canciones populares españolas / 1ª danza de la corta vida / Danza ritual del fuego

En coproducción con el Festival de Vézère.

Klassische Musik – Emmanuel Rossfelder und Lise Berthaud.

Ein originelles musikalisches Programm, das um kühne Transkriptionen herum erarbeitet wurde, für diese klangfarbenreiche Begegnung der Bratsche mit der Gitarre.

Programm :

Franz Schubert: Arpeggione-Sonate

Johann Kaspar Mertz: Ungarische Fantasie (Solo-Gitarre)

Francisco Tárrega: La Gran Jota (Solo-Gitarre)

Enrique Granados: Intermezzo (aus den Goyescas)

Manuel De Falla: Spanische Volkslieder / 1. Tanz des kurzen Lebens / Ritueller Feuertanz

In Co-Regie mit dem Festival de la Vézère.

