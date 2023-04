Journée Manga Uzerche Catégorie d’Évènement: Uzerche

2023-04-18 – 2023-04-18 Corrèze Uzerche . Journée destinée aux ados et aux enfants à partir de 8 ans. Programme : de 10 h à 12h création d’une histoire collective, et à partir de 14h intervention de l’auteur illustrateur Michael Bettinelli pour une mise en images de l’histoire créée le matin. Uzerche

