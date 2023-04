Auditorium Sophie Dessus : Elle tourne !!!, 12 avril 2023, Uzerche .

Uzerche, ,

Auditorium Sophie Dessus : Elle tourne !!!

Uzerche

2023-04-12 – 2023-04-12

Corrèze Uzerche

Horaires : 10h – 15h et 17h. Durée de 20 à 30 min. Public à partir de 6 mois. Tarif familles.

Musique. Concertino pour boîtes à musique. Un petit orchestre, des grands airs !

Une petite centaine de boîtes à musique, pour donner à réentendre des grands airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant à ce répertoire une couleur subtile, entre baroque et pop.

Pour jouer avec ces boîtes à musique et interpréter ce concertino, deux musiciens : Sol Hess à la guitare classique, et Frédérick Cazaux à la harpe.

Parmi ces pièces classiques et modernes, on retrouve bien sûr des berceuses… Et des danses !

Leur enchaînement crée du relief dans la musique, mais également dans la nature des échanges et des interactions entre musiciens et public.

Uzerche

