Fête locale à Uzer UZER Uzer, 4 novembre 2023, Uzer.

Uzer,Hautes-Pyrénées

Fête locale du village d’Uzer

Samedi 4 novembre :

20H : apéritif anima par DCA

Repas Blanquette à 15€, gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements et réservation au 06 88 73 85 83

22H : animation dansante avec le groupe pop rock : « D’un commun accord »

Dimanche 5 novembre :

10H30 : Messe

12H : Apéritif à la salle des fêtes animé par les chanteur des Baronnies

19H30 Bal animé par le podium Gnack Gnack.

UZER

Uzer 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Uzer village festival

Saturday November 4th :

8pm: aperitif hosted by DCA

Blanquette meal at 15?, free for under-12s

Information and reservations on 06 88 73 85 83

10pm: dance entertainment with the pop rock group « D’un commun accord »

Sunday November 5 :

10:30am: Mass

12H : Aperitif in the village hall, with live music by les chanteur des Baronnies

7:30 p.m.: Gnack Gnack podium dance

Fiesta local en el pueblo de Uzer

Sábado 4 de noviembre :

20.00 h: aperitivo ofrecido por el DCA

Comida a base de blanquette a 15?, gratis para menores de 12 años

Información y reservas en el 06 88 73 85 83

22.00 h: baile amenizado por el grupo de pop rock « D’un commun accord »

Domingo 5 de noviembre :

10.30 h: Misa

12H : Aperitivo en la sala del pueblo con música en directo de los cantantes Baronnies

19.30 h: Baile animado por el podio Gnack Gnack

Lokales Fest im Dorf Uzer

Samstag, 4. November :

20H: Aperitif anima par DCA

Blanquette-Essen um 15 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei

Informationen und Reservierungen unter 06 88 73 85 83

22 Uhr: Tanzveranstaltung mit der Pop-Rock-Band « D’un commun accord »

Sonntag, 5. November :

10H30 : Messe

12H: Aperitif im Festsaal, musikalisch umrahmt von den Sängern der Baronnies

19H30 Ball, moderiert von der Bühne Gnack Gnack

