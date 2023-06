Loto Uzay-le-Venon, 16 juin 2023, Uzay-le-Venon.

Uzay-le-Venon,Cher

Soirée loto organisée à Uzay le Venon avec de nombreux lots à gagner, serez-vous de la partie ?.

Vendredi 2023-06-16 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-16 . .

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Lotto evening at Uzay le Venon with lots of prizes to be won. Will you be there?

Noche de lotería organizada en Uzay le Venon con muchos premios para ganar ¿Estarás allí?

Ein Lottoabend in Uzay le Venon, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt. Werden Sie dabei sein?

Mise à jour le 2023-06-02 par OT LIGNIERES