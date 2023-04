Brocante de la fête des Lumas, 29 mai 2023, Uzay-le-Venon.

Dernier jour pour profiter de la fête des Lumas, autour de cette traditionnelle brocante..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . .

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Last day to enjoy the festival of the Lumas, around this traditional flea market.

Último día para disfrutar del festival Lumas, en torno a este tradicional mercadillo.

Letzter Tag, um das Lumas-Fest rund um diesen traditionellen Flohmarkt zu genießen.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT LIGNIERES