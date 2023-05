‘METALEAU’ EXPOSE SES SCULPTURES À L’USINE L’usine, 20 mai 2023, Uxegney.

« Metaleau », alias Jérémy Barford expose à L’Usine

Métaleau a commencé à travailler le métal à Londres dans les années 80 lors de ses premières expériences artistiques à partir de matériaux de récupération. Impressionné et sensibilisé par cette matière, il a appris et a pratiqué le métier de métallier.

Le métal l’attire comme un aimant, ses yeux sont en alerte au passage de chaque benne, chez les ferrailleurs et dans les déchetteries… Il ne peut s’empêcher d’en récupérer.

C’est dans les Vosges, à Fontenoy le Château où il a un terrain, qu’il entrepose toutes ses trouvailles, le temps de leur redonner vie comme objet d’art.

En droite ligne avec sa passion dévorante pour l’art de la récup, il utilise ses compétences acquises en dessin technique, soudure, métallurgie, lors de ses 35 ans de carrière comme métallier, pour produire des sculptures inspirées de la nature qui l’entoure.. Tout public

Lundi 2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:30:00. 0 EUR.

L’usine rue Victor Perrin

Uxegney 88390 Vosges Grand Est



« Metaleau », aka Jeremy Barford, exhibits at L’Usine

Metaleau began working with metal in London in the 1980s during his first artistic experiments with salvaged materials. Impressed and sensitized by this material, he learned and practiced the trade of metalworker.

Metal attracts him like a magnet, his eyes are on the alert when he passes by each skip, at scrap merchants and in waste disposal sites? He can’t stop himself from collecting it.

It is in the Vosges, in Fontenoy le Château where he has a plot of land, that he stores all his finds, the time to give them life as an art object.

In line with his devouring passion for the art of recovery, he uses his skills acquired in technical drawing, welding, metallurgy, during his 35 years career as a metalworker, to produce sculptures inspired by the nature that surrounds him.

« Metaleau », alias Jérémy Barford, expone en L’Usine

Metaleau empezó a trabajar el metal en Londres en los años 80, durante sus primeros experimentos artísticos con materiales de desecho. Impresionado y sensibilizado por este material, aprendió y practicó el oficio de metalúrgico.

El metal le atrae como un imán, sus ojos están alerta cuando pasa por cada contenedor, en las chatarrerías y en los centros de eliminación de residuos? No puede evitar recogerlo.

Es en los Vosgos, en Fontenoy le Château, donde tiene un terreno, donde almacena todos sus hallazgos, el momento de darles vida de nuevo como objetos de arte.

En consonancia con su pasión devoradora por el arte del reciclaje, utiliza los conocimientos que ha adquirido en dibujo técnico, soldadura y metalurgia durante sus 35 años de carrera como metalúrgico para producir esculturas inspiradas en la naturaleza que le rodea.

« Metaleau » alias Jérémy Barford stellt in der Usine aus

Metaleau begann in den 1980er Jahren in London mit Metall zu arbeiten, als er seine ersten künstlerischen Erfahrungen mit Altmaterial machte. Beeindruckt und sensibilisiert von diesem Material, erlernte und praktizierte er den Beruf des Metallarbeiters.

Metall zieht ihn wie ein Magnet an, seine Augen sind wachsam, wenn er an jedem Container vorbeikommt, bei den Schrotthändlern und auf den Mülldeponien Er kann es nicht lassen, es zu sammeln.

In den Vogesen, in Fontenoy le Château, wo er ein Grundstück besitzt, lagert er all seine Fundstücke, um sie als Kunstobjekte wiederzubeleben.

Im Einklang mit seiner Leidenschaft für die Kunst der Wiederverwertung nutzt er seine Fähigkeiten in technischem Zeichnen, Schweißen und Metallurgie, die er sich in seiner 35-jährigen Karriere als Metallarbeiter angeeignet hat, um Skulpturen herzustellen, die von der Natur inspiriert sind, die ihn umgibt.

