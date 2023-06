Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Présentation de travail du cours atelier de danse contemporaine de la Compagnie l'aéronef. Par 18 danseurs, sur une chorégraphie de Anne Marion. Performance suivie d'un temps partagé festif et dansant

Samedi 1 juillet, 18h00

Cette année, les danseurs du cours atelier de danse contemporaine de la Compagnie l'aéronef, poursuivent leur réflexion en corps autour du textile, particulièrement de la mode et de ses codes : le défilé, le shooting, la pose, le voguing, cette danse des seventies importée des clubs gays américains qui s'inspire des mouvements des mannequins sur les podiums.

Ancienne filature des fils de Victor Perrin
1 rue de Mirecourt Uxegney
Uxegney 88390

