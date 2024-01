UX DESIGN :Illuminez votre parcours utilisateur ! LE TOTEM Brest, mardi 6 février 2024.

UX DESIGN :Illuminez votre parcours utilisateur ! L’ , vous en avez déjà entendu parler ⁉️ Mais – s? Pour ce 5ème épisode, on confie le micro à Hugo SCARFIGLIERI Mardi 6 février, 18h15 LE TOTEM

Début : 2024-02-06T18:15:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T18:15:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

En 25 minutes chrono, avec Hugo Scarfiglieri, découvrez comment illuminer votre parcours utilisateur et repartez avec des astuces et des idées d’applications concrètes à mettre en place dès le lendemain !

18h15 Accueil des Super-Héros

18h30 Découvrez comment devenir un Super-héro de l’UX design pour illuminer votre parcours utilisateur !

19h00 Super cocktail, on fait connaissance, on échange…

20h00 On se donne rendez-vous pour la mission suivante !

LE TOTEM 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest