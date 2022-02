Uwrubba Bayonne, 5 avril 2022, Bayonne.

Uwrubba Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

2022-04-05 20:00:00 – 2022-04-05 21:30:00 Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Ali et Hèdi Thabet sont frères, mais aussi chorégraphes, acrobates, circassiens. Après trois créations, les frères Thabet reprennent le fil là où ils l’avaient laissé : dans l’attirance pour la Grèce et ses mythes, dans les volutes du rebétiko, cette musique grecque aux accents rebelles qui emprunte à la Turquie sa couleur orientale, dans les chants tunisiens et la poésie de René Char.

+33 5 59 59 07 27

1_UWRUBBA_PHOTO_ANDREA_MESSANA

