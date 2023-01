Découverte Fabrication d’une planche de Surf uwl surfboards, 1 avril 2023, Angoulins.

Visite guidée de l’atelier de fabrication artisanal de planches de surf, explication des processus et du savoir-faire.

uwl surfboards 3 rue albert denis angoulins Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La fabrication d’une planche de surf est un processus complexe qui exige une attention particulière aux détails et un savoir-faire artisanal.

De la conception et de la forme initiales de la planche aux matériaux et aux composants utilisés, chaque étape du processus de fabrication doit être réalisée avec précision. La présentation est également un facteur important dans le processus de fabrication des planches de surf, car la planche doit être attrayante et fonctionnelle.

Une fois le design et les matériaux sélectionnés, la planche est découpée et façonnée, puis stratifiée. Ensuite, elle est poncée et polie. Enfin, les ailerons et autres composants sont installés et la planche est terminée.

Chaque planche de surf est unique, et le processus de fabrication doit être réalisé avec soin et dans un souci de qualité. C’est un métier qui prend des années à perfectionner, mais les résultats peuvent être étonnants.

Venez nous rencontrer et découvrir notre entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Elsa Girault