séminaire « Travailler dans l’interdisciplinarité : retours d’expérience » UVSQ Versailles, mardi 6 février 2024.

séminaire « Travailler dans l’interdisciplinarité : retours d’expérience » Organisé par l’Institut de l’Énergie Soutenable, le DIM Pamir et la MSH Paris Saclay. Mardi 6 février, 08h30 UVSQ L’inscription est ouverte et gratuite pour toutes et tous : https://framaforms.org/seminaire-travailler-dans-linterdisciplinarite-retour-dexperience-1704810266

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T08:30:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T08:30:00+01:00 – 2024-02-06T12:00:00+01:00

Ce séminaire donne la parole aux récits d’expérience d’équipes de projet et de représentants de réseaux de recherche. Les projets présentés appartiennent à des champs divers tels que l’environnement, le patrimoine…

et intègrent tous une composante en Sciences humaines et sociales.

UVSQ 55 avenue de Paris, 78 versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France