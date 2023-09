L’UFR Simone Veil – Santé fête la science UVSQ – UFR Simone Veil Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines L’UFR Simone Veil – Santé fête la science UVSQ – UFR Simone Veil Montigny-le-Bretonneux, 14 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux. L’UFR Simone Veil – Santé fête la science Samedi 14 octobre, 09h00 UVSQ – UFR Simone Veil Entrée libre A l’occasion de la fête de la science, l’UFR vous invite à découvrir le métier de chercheur en laboratoire, devenir enquêteur dans nos escape-game.

Vous apprendrez comment les anthropologues font parler les morts ou serez dans la peau d’un médecin sous les casques de Réalité Virtuelle. L’extraction d’ADN que vous réaliserez n’aura plus de secret pour vous et vous découvrirez les premiers instants de la vie avec nos sages-femmes. Dès votre arrivée, vous composerez librement votre parcours : une fois munis de votre feuille de route, l’aventure scientifique commencera ! Tout au long du parcours, flashez notre QR code pour nous donner votre avis sur votre expérience à l’UFR !

Le programme est disponible sur le site de l’UFR, choisissez quel atelier vous souhaitez faire et lancez vous ! UVSQ – UFR Simone Veil 2 avenue de la source de la bièvre, montigny-le-bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sante.uvsq.fr/lufr-simone-veil-sante-fete-la-science »}] [{« link »: « https://www.sante.uvsq.fr/lufr-simone-veil-sante-fete-la-science »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Fête de la science sciences Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu UVSQ - UFR Simone Veil Adresse 2 avenue de la source de la bièvre, montigny-le-bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 10 Age max 99 Lieu Ville UVSQ - UFR Simone Veil Montigny-le-Bretonneux latitude longitude 48.783806;2.039302

UVSQ - UFR Simone Veil Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/