Bouches-du-Rhône EUR 13 19 UNDERGROUND VELOCITY

Les Samedis

Des plateaux aux laser.



10 ans ça se fête ! Après Paris, Bordeaux, Lille, Berlin, Bruxelles, Montréal, New York, c’est chez nous à Marseille que Dure vie pose ses valises pour souffler sa 10e bougie.



Depuis 2012, Dure Vie se constitue une place de choix dans le paysage des musiques électroniques françaises, en réunissant magazine digital influent, production événementielle, direction artistique et communication polyvalente au sein d’une même entité.



À cette occasion, nous invitons un plateau exclusif : Sama’ Abdulhadi, artiste palestiniènne que l’on le présente plus depuis sa performance mythique sur Utopia Festival 2021.

Olympe4000, pour un dj set puissant et hybride, dans une atmosphère qu’elle appelle “90’s booty-bouncing adrenaline quality”.

Cerise sur le gâteau, notre cher directeur artistique et dj résident Jack Ollins vient boucler cette programmation audacieuse aux 1001 saveurs. Dure vie pose ses valises pour souffler sa 10e bougie au Cabaret Aléatoire ! http://www.cabaret-aleatoire.com/ Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

