UTTN: TRAIL DÉCOUVERTE DE 6KM Champigneulles Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

UTTN: TRAIL DÉCOUVERTE DE 6KM Champigneulles, 4 juin 2022, Champigneulles. UTTN: TRAIL DÉCOUVERTE DE 6KM Complexe sporif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux Champigneulles

2022-06-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-04 Complexe sporif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux

Champigneulles Meurthe-et-Moselle Dans le cadre de l’UTTN, Ultra-Trail-Tour de Nancy,une distance accessible à tous est proposée, baptisée en cas d’AVC, chaque minute compte, avec la présence au village d’associations d’information et de prévention : en France, chaque année 130 000 personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral, et la moitié en garderont de graves séquelles. +33 6 99 16 23 75 https://uttn.fr/uttn06/ uttn

Complexe sporif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux Champigneulles

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Champigneulles Adresse Complexe sporif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux Ville Champigneulles lieuville Complexe sporif de Bellefontaine 15 Rue de Roncevaux Champigneulles Departement Meurthe-et-Moselle

Champigneulles Champigneulles Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champigneulles/

UTTN: TRAIL DÉCOUVERTE DE 6KM Champigneulles 2022-06-04 was last modified: by UTTN: TRAIL DÉCOUVERTE DE 6KM Champigneulles Champigneulles 4 juin 2022 Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Champigneulles Meurthe-et-Moselle