Dîner-conférence : L’Alsace-Moselle au cœur de la guerre de 1870 21 rue Principale, 4 août 2023, Uttenhoffen.

Conférence sur la guerre de 1870 et l’histoire de l’Alsace-Moselle par Yves Moritz. Le public pourra visiter les jardins avant la conférence puis dîner dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte et partager ce moment avec le conférencier. Sur réservation..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 22:00:00. EUR.

21 rue Principale

Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Conference on the 1870 war and the history of Alsace-Moselle by Yves Moritz. The public will be able to visit the gardens before the lecture and then have dinner in the tea room, on the covered terrace and share this moment with the speaker. Reservation required.

Conferencia sobre la guerra de 1870 y la historia de Alsacia-Mosela a cargo de Yves Moritz. El público podrá visitar los jardines antes de la conferencia y después cenar en el salón de té, en la terraza cubierta y compartir este momento con el conferenciante. Sólo con reserva previa.

Vortrag über den Krieg von 1870 und die Geschichte von Elsass-Moselle von Yves Moritz. Das Publikum kann vor dem Vortrag die Gärten besichtigen und anschließend im Rahmen des Teesalons oder der überdachten Terrasse zu Abend essen und diesen Moment mit dem Vortragenden teilen. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte