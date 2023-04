Les impromptus de la Ferme Bleue 21 rue Principale, 30 juin 2023, Uttenhoffen.

Durant les mois d’été, quatre dîners-concerts animeront les Jardins de la Ferme Bleue. Visite des jardins avant le spectacle, concerts et dîner dans un cadre chaleureux. Moment de partage avec les musiciens. Sur réservation..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 22:00:00. EUR.

21 rue Principale

Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



During the summer months, four dinner-concerts will animate the Blue Farm Gardens. Visit of the gardens before the show, concerts and dinner in a warm setting. A moment of sharing with the musicians. Reservations required.

Durante los meses de verano, se celebrarán cuatro cenas-concierto en los Jardins de la Ferme Bleue. Visita de los jardines antes del espectáculo, conciertos y cena en un ambiente cálido. Un momento de convivencia con los músicos. Con reserva previa.

Während der Sommermonate werden vier Dinnerkonzerte die Gärten der Ferme Bleue beleben. Besichtigung der Gärten vor der Aufführung, Konzerte und Abendessen in einem gemütlichen Rahmen. Moment des Austauschs mit den Musikern. Auf Reservierung.

