UTOPIES Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

UTOPIES Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 28 avril 2022, Bordeaux. UTOPIES

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, le jeudi 28 avril à 18:30

Intervenants : – VITO, dessinateur, architecte et urbaniste de formation. Dans son dernier ouvrage, Utopique ! paru en 2020, il présente une géographie à l’échelle humaine et propice à la révolution écologique. – MATHIEU ZIMMER, géographe et urbaniste, deux degrés. Il relatera l’histoire de la ville imaginaire de Limouse et de son maire : Michel, fiction inspirée de faits réels. L’association EXTRA éditeur d’espaces présentera son nouvel ouvrage UTOPOP. Partenaires : PERSPECTIVE GALERIE / NORMANN COPENHAGEN / LAUDESCHER / LAFARGE / RUMEURS RADIO

Entrée libre

Le 308-MA, en partenariat avec Perspective Galerie, Normann Copenhagen, Laudescher et Lafarge, présente la conférence de clôture de l’exposition « La Cité – Utopies urbaines contemporaines ». Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Adresse 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

UTOPIES Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 2022-04-28 was last modified: by UTOPIES Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 28 avril 2022 bordeaux Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde