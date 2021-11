Utopies Latino-américaines Galerie Bahia Utopica, 5 novembre 2021, Paris.

Utopies Latino-américaines

du vendredi 5 novembre au dimanche 21 novembre à Galerie Bahia Utopica

La chanteuse et artiste visuelle, **Mon Laferte**, sera mise à l’honneur dans le cadre de l’exposition « Utopies Latino-Américaines », un événement qui recueille le regard de huit artistes issus de la mouvance porteña de Valparaíso. La galerie d’art chilienne, **Bahía Utópica**, présentera l’exposition «**Utopies Latino-Américaines » du 5 au 21 novembre** à l’espace éphémère situé au **35 Rue du Debelleyme 75003**, dans le quartier du Marais. Elle sera ouverte au public du mardi à dimanche de 12h00 à 19h00. L’exposition « Utopies Latino-américaines » exhibera aussi l’œuvre de 8 artistes chiliens : JP Neira, Gonzalo Ilabaca, Pablo Villegas, Lobsang Durney, Luis Beto Martínez, Martín Riveros, Cristian Castillo et le tandem d’art urbain Un Kolor Distinto. Par la peinture, la gravure et la sculpture les artistes issus de la mouvance porteña de Valparaíso offrent un regard frais et novateur sur l’art contemporain teinté d’ironie, de symbolismes et avec une forte prépondérance du figuratif. Les œuvres de ces artistes, dans l’air du temps, évoquent les grands sujets d’aujourd’hui : la condition humaine, l’écologie, l’économie, les changement sociaux et la violence, entre autres. L’exposition « Utopies Latino-américaines » sera ouverte au public du 04 au 21 novembre du mardi au dimanche de 12h00 au 19h30 à la galerie éphémère située au 35 Rue du Debelleyme 75003, dans le quartier du Marais.

Entrée libre

Galerie Bahia Utopica 35 rue Debelleyme Paris Quartier des Archives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

