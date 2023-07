Utopie spatiale Musée de la Chasse et de la Nature Paris, 3 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 16h30 à 17h10

de 14h30 à 15h10

de 11h30 à 12h10

.Public adolescents adultes. gratuit

Une lecture performée dans le cadre du festival Les Traversées du Marais 2023

A l’occasion de son exposition personnelle au musée de la Chasse et de

la Nature, l’artiste Vincent Fournier réinterprète notre relation à la

nature, à la technologie et aux imaginaires du futur en proposant une version

alternative de l’histoire et de l’évolution de la vie sur terre. Sa série

photographique

Space Utopia, présentée dans la salle d’exposition temporaire, raconte à la fois le

passé et l’avenir de l’exploration spatiale en combinant une approche

historique et documentaire avec des mises en scènes inspirées à la fois du

cinéma et de ses souvenirs d’enfance. 2001, L’Odysée de l’espace participe de ces

sources d’inspiration particulièrement revendiquées par Vincent Fournier. S’appuyant

sur le roman éponyme d’Arthur C. Clarke, écrit en même temps que le film culte

dont il fut le coscénariste avec Stanley Kubrick, la comédienne Anne-Guersande Ledoux

livre une lecture originale de cette utopie spatiale dans laquelle Vincent

Fournier nous invite à plonger.

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives 75003 Paris

Contact : https://lestraverseesdumarais.com/ +33153019240 musee@fondationfrancoissommer.org https://lestraverseesdumarais.com/

(c) Vincent Fournier Vincent Fournier, Iceland Moon Mars Simulatio #9, MS2, Spacesuit, ISE