UTOPIA / Zooscope, la vision des animaux par les Yeux d’Argos Musée d’histoire naturelle de Lille, 23 avril 2022, Lille.

UTOPIA / Zooscope, la vision des animaux par les Yeux d’Argos

du samedi 23 avril au dimanche 19 juin à Musée d’histoire naturelle de Lille

**Zooscope** est une création numérique et interactive qui permet de prendre conscience de manière sensible et collaborative des différentes perceptions qui existent dans la nature. Le public est invité à porter un casque de réalité virtuelle avec une caméra subjective et à re-découvrir son environnement à travers le regard d’un animal. Quatre casques seront dédiés à la vision de quatre animaux : Le serpent, la libellule, la vache, la grenouille et la perruche. Des objets à manipuler sont à sa disposition pour mieux se saisir des transformations visuelles. Ces manipulations sont d’ordres naturelles et quotidiennes : verser de l’eau, allumer un briquet, jouer avec une bulle de savon etc. Au-delà de son aspect pédagogique, écologique et scientifique, le projet **Zooscope** est avant tout une œuvre plastique qui donne à voir une image de la perception du monde animal pour mieux se réapproprier la nôtre, pour mieux apprivoiser le monde animal et construire une réflexion globale sur les apparences du monde. _Mentions :_ _Zooscope est co-produit par Les Yeux d’Argos, la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, Pictanovo, la Ville de Lille et soutenu par le Musée National d’Histoire Naturelle de Paris, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, la MAIF Social Club de Paris, la Condition Publique de Roubaix, le Centre Arts Plastiques et Visuel de Lille, la Ferme d’en Haut de Villeneuve d’Ascq, le Fort de Mons-en-Barœul , la Médiathèque Marguerite Yourcenar de Faches-Thumesnil._

Munissez-vous d’une entrée du Musée pour accéder au Zooscope. Réservez votre visite sur le site de la billetterie en ligne.

S’appuyant sur des travaux de chercheurs, Zooscope vous invite à voir le monde à travers le regard d’animaux

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-25T09:30:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T17:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-02T09:30:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-09T09:30:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-11T09:30:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T09:30:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-16T09:30:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-18T09:30:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:30:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T09:30:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-25T09:30:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T09:30:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T09:30:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-30T09:30:00 2022-05-30T17:00:00;2022-06-01T09:30:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T09:30:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-06T09:30:00 2022-06-06T17:00:00;2022-06-08T09:30:00 2022-06-08T17:00:00;2022-06-09T09:30:00 2022-06-09T17:00:00;2022-06-10T09:30:00 2022-06-10T17:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-13T09:30:00 2022-06-13T17:00:00;2022-06-15T09:30:00 2022-06-15T17:00:00;2022-06-16T09:30:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T17:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T18:00:00