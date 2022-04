UTOPIA / Visite guidée, la biodiversité d’hier et d’aujourd’hui Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

**De la biodiversité du passé à celle d’aujourd’hui**, cette visite guidée propose une sensibilisation à cette thématique plus que d’actualité. A travers ses collections, le musée se veut être un lieu clé pour sensibiliser tout un chacun aux enjeux de la protection et de l’équilibre de cette biodiversité. _Tous les dimanches matin, de 10h30 à 11h30 (hormis les 1ers dimanches du mois)_ _Pour tous_ _Tarifs : droits d’entrée + 2€_

Sur réservation (nombre de places limitées). Ouverture de la billetterie en ligne le 25 avril 2022.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

