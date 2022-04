UTOPIA / Un Blob au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 14 mai 2022, Lille.

du samedi 14 mai au dimanche 2 octobre

Le Musée d’histoire naturelle vous propose de faire la connaissance du **blob**. Cet être vivant unicellulaire, ni animal, ni végétal, ni champignon, appartient à la famille des amibes et vit dans les milieux frais et humides tels que les tapis de feuilles mortes des forêts ou le bois mort. Les chercheurs ont découvert qu’il avait des propriétés fascinantes et faisait preuve d’une forme d’intelligence inattendue. Bien que n’ayant pas de cerveau, il est cependant capable d’apprendre… et de transmettre ! En plus de la présentation au sein des expositions d’un spécimen de Physarum polycephalum (nom scientifique du blob), le musée vous proposera une découverte des formes de vies étonnantes et extrêmes qui peuplent notre planète. Conférences, ateliers, projections mais aussi expériences, manipulations et observations complèteront cette rencontre ! ### Tout savoir sur le Blob * **La Blob’mobile / Observation à la loupe binoculaire** Chaque mercredi après-midi, un médiateur viendra à votre rencontre grâce à la blob mobile du Musée : une installation mobile qui vous permettra d’observer le blob de très près, grâce à une loupe binoculaire et un microscope… L’occasion aussi de récolter toutes les réponses à vos questions sur cette créature fascinante ! _De 14h30 à 16h30, tous les mercredis, ainsi que pendant les temps forts d’Utopia_ * **Visite accompagnée UTOPIA** Envie d’en savoir plus sur la thématique Utopia et les collections du Musée ? Nos guides sont présents dans les différents espaces du Musée pour vous renseigner et vous étonner sur les secrets des objets de collections et des spécimens. _De 14h30 à 17h30, tous les dimanches après-midi – Sans réservation_

