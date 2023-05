Café mémoire – Jeudi 1er juin Utopia Tournefeuille, 1 juin 2023, Tournefeuille.

Un lieu public, ouvert à tous : Aidants, Patients, soignants et toute personne concernée, de près ou de loin, par une maladie neurodégénérative :

Alzheimer ou maladies apparentées. Un lieu convivial pour : Dialoguer librement, S’exprimer ouvertement, Prendre la parole, échanger des savoirs faire ou venir tout simplement partager un moment de détente et de convivialité.

Café restaurant d’Utopia « le Pace et Salute » 1 impasse du château, 31170 Tournefeuille

Parking place de la Mairie, Bus N° 63

Utopia Tournefeuille Impasse du Château, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 09 60 01 58 21 »}, {« type »: « email », « value »: « alzheimer31@orange.fr »}]

