UTOPIA / Soirée Ciné « The Blob » Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

UTOPIA / Soirée Ciné « The Blob » Musée d’histoire naturelle de Lille, 30 septembre 2022, Lille. UTOPIA / Soirée Ciné « The Blob »

Musée d’histoire naturelle de Lille, le vendredi 30 septembre à 20:30

Découvrez le **film** qui a donné à Physarum polycephalum son célèbre surnom de **« Blob »**. Très représentatif du cinéma d’horreur américain des années 50, ce film indépendant était aussi un classique des drive-in, avec **Steve McQueen** dans l’un de ses premiers rôles au cinéma. (Re)découvrez ce film aux effets spéciaux gentiment kitsch, bien qu’impressionnants pour l’époque ! **_Synopsis_** _Une météorite s’écrase à quelques kilomètres de la ville de Downingtown. Curieux de voir à quoi elle ressemble, Steve Andrews et Jane Martin accourent. S’ils trouvent un cratère encore fumant, ils se rendent vite à l’évidence que le rocher venu de l’espace contenait un monstre, une entité visqueuse et affamée dont la croissance rapide constitue bientôt une menace pour tous les habitants de la région._ _Vendredi 30 septembre, à 20h30 (durée : 1h30)_ _Pour tous, à partir de 10 ans (conseillé)_ _Tarifs : 5€ / 3.5€ / gratuit – Réservations recommandées_

Réservations recommandées – Ouverture de la billetterie en ligne à partir du 25 Avril 2022

Découvrez le film qui a donné à Physarum polycephalum son célèbre surnom de « Blob ». Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T20:30:00 2022-09-30T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Departement Nord

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

UTOPIA / Soirée Ciné « The Blob » Musée d’histoire naturelle de Lille 2022-09-30 was last modified: by UTOPIA / Soirée Ciné « The Blob » Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 30 septembre 2022 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord