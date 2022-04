UTOPIA / Rencontres Cité Philo “Une bête entre les lignes” Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

**Une bête entre les lignes / Essai de zoopoétique (Wildproject)** Entre les lignes de nos textes, de nos cultures et de nos vies, se glissent des bêtes – familières, indifférentes ou effroyables. Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, aborde la richesse de nos relations aux animaux à travers les récits et les rêves des écrivains.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

