UTOPIA / Rencontre autour de l'entomologie par Claire Villemant

Musée d'histoire naturelle de Lille, le samedi 4 juin à 16:00

Venez rencontrer **Claire Villemant** et découvrir cette discipline qui étudie **les insectes**. Entomologiste confirmée et globetrotteuse, elle parcourt le Monde pour recenser de nouveaux insectes. Grâce à ses recherches notamment et à sa collaboration avec les Yeux d’Argos, le projet **Zooscope** a d’ailleurs pu voir le jour… _Samedi 4 juin, à 16h / Amphithéâtre_ _Pour tous_ _Gratuit – Sans réservation_

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

