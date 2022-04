UTOPIA Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

UTOPIA Pornic, 22 avril 2022, Pornic. UTOPIA Plage de la Source Bar Le Phare Pornic

2022-04-22 18:30:00 – 2022-04-22 21:30:00 Plage de la Source Bar Le Phare

Pornic Loire-Atlantique L’émotion du répertoire pop-rock revisitée autour d’une guitare et 2 couleurs vocales caratéristiques. Gwen et Julie vous font voyager à la glorieuse époque des années 90, en passant par quelques pépites actuelles. Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare. L’émotion du répertoire pop-rock revisitée autour d’une guitare et 2 couleurs vocales caratéristiques. Gwen et Julie vous font voyager à la glorieuse époque des années 90, en passant par quelques pépites actuelles. Plage de la Source Bar Le Phare Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Plage de la Source Bar Le Phare Ville Pornic lieuville Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

UTOPIA Pornic 2022-04-22 was last modified: by UTOPIA Pornic Pornic 22 avril 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique