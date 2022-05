UTOPIA / Nuit Européenne des Musées Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Musée d’histoire naturelle de Lille, le samedi 14 mai à 18:00

Dinosaures, mammifères et momies du musée prennent-ils vie à la tombée du jour ? Venez le découvrir pendant la Nuit des Musées ! Profitez d’une visite inoubliable des lieux uniquement à la lueur de vos lampes de poches et de vos téléphones. A découvrir également en avant-première : **notre parcours Utopia !**

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

