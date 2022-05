Utopia – lille3000 « la nature, un sens à la vie » Cinéma Le Pont des Arts, 1 juin 2022, Marcq-en-Barœul.

du mercredi 1 juin au dimanche 10 juillet à Cinéma Le Pont des Arts

Représenter la nature au cinéma, c’est prendre plusieurs positions à son sujet. Au programme: – _**Animal**_ de Cyril Dion **le 1er/06 à 18H30 – 4/06 à 11h** – _**Birds of America**_ de Jacques Lœuille **le 08/06 à 18h30 – 11/06 à 11H** – _**l’intelligence des arbres**_ de Julia Dordel et Guido Tölke **le 15/06 à 18h30 – 18/06 à 11H** – _**Marche avec les loups**_ de Jean-Michel Bertrand **le 22/06 à 18H30 – 25/06 à 11H** – _**Le Chêne**_ de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier **le 29/06 à 18H30 – 02/07 à 11H** – _**La panthère des neiges**_ de Marie Amiguet et Vincent Munier **le 06/07 à 18H30 – 09/07 à 11H** Ces documentaires impressionnent par leur beauté et invitent à la réflexion.Ce sont des films pour vivre avec la nature et non contre elle, où la priorité est portée sur le bien-être et la sauvegarde de l’environnement. Ils proposent, des pistes concrètes pour un avenir meilleur. Un défi également politique : qu’est-ce que le film dit d’elle lorsqu’elle devient un sujet à part entière ? Les productions du studio Ghibli ont développé ce thème de la nature désacralisée. Les films emblématiques de Hayao Miyazaki, montrent comment la forêt menacée du fait de l’action des hommes est synonyme d’un risque pour l’humanité. Les enjeux écologiques font partie intégrante de ce cinéma. Au programme: – _**Princesse Mononoké**_ de Hayao Miyazaki **le 03/06 à 18h30 en vostfr – 05/06 à 13H45 vf** – _**Ponyo sur la falaise**_ de Hayao Miyazaki **le 10/06 à 18h30 en vostfr – 12/06 à 13H45 vf** – **_Nausicaa, de la vallée du vent_** de Hayao Miyazaki **le 17/06 à 18h30 en vostfr – 19/06 à 13H45 vf** – _**Le voyage de Chihiro**_ de Hayao Miyazaki **le 24/06 à 18h30 en vostfr – 26/06 à 13H45 vf** – _**Le peuple loup**_ de Tomm Moore et Ross Stewart **le 1er/07 à 18h30 – 03/07 à 13H45** – _**La tortue rouge**_ Michael Dudok de Wit **le 08/07 à 18h30 en vostfr – 10/07 à 13H45 vf** Ces films d’animation permettent une conscientisation plus large et universelle et une acceptation morale du combat environnemental.

Tarif plein : 8€ Tarif réduit : 5.5€ séniors (+65ans) , -18ans, demandeurs d’emplois, étudiants, handicapés. Enfant de moins de 12 ans : 5€

Du 1er juin au 12 juillet, retrouvez 12 films : documentaires, mangas et films d’animation au cinéma Le Pont des Arts de Marcq-en-Barœul.

Cinéma Le Pont des Arts Place Doumer 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul Nord



