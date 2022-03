Utopia/ Les Sauvages – Cie Baninga- Delavallet Bidiefono Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat, 18 mars 2022, Juvisy-sur-Orge.

Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat, le vendredi 18 mars à 20:30

Utopia/ Les Sauvages ⚡ – Cie Baninga – Delavallet Bidiefono – Les Bords de Scène, Espace Jean Lurçat – Juvisy sur Orges. D’?????? / ??? ???????? naît immédiatement la puissance du groupe dans une vitalité percutante, volontairement dirigée vers le public. DeLaVallet Bidiefono déploie des fragments de vies nomades, d’errants ou de passagers en quête d’ailleurs, de couleurs et d’origines différentes, qui vivent chacun leur exil. S’apprivoiser, rencontrer l’autre et se nourrir de lui, de son histoire et entrer parfois en lutte avec lui. Un corps à corps salutaire lorsque la scène devient le territoire d’exploration d’un vivre ensemble, pour apprendre à se connaître et trouver une harmonie. Distribution : Chorégraphie : Delavallet Bidiefono Danseurs : DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Dobet Gnahoré, Cognès Mayoukou, Carolina Orozco, Clémence Rionda, Lousinhia Simon, Gervais Tomadiatunga Musiciens : Armel Malonga, Jean-Noël Françoise Création lumière : Stéphane ‘Babi’ Aubert Création musicale: Jean-Noël Françoise Construction, régie plateau et jeu : Hafid Chouaf Régie générale : Martin Julhès Billetterie : [http://billetterie.lesbordsdescenes.fr/spectacle?id_spectacle=9267&lng=1](http://billetterie.lesbordsdescenes.fr/spectacle?id_spectacle=9267&lng=1) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 12 à 22 euros

Utopia/ Les Sauvages – Cie Baninga- Delavallet Bidiefono La représentation sera précédée de l’Exposition de Prisca Munkeni Monnier.

Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat Pl. du Maréchal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge Essonne



