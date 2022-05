UTOPIA / Les petites conférences : « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions… ? » par Vinciane Despret Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Les singes savent-ils vraiment singer ? À quoi s’intéressent les rats dans les expériences ? Pourquoi dit-on que les vaches ne font rien ? A travers son ouvrage, **Vinciane Despret**, philosophe, auteure et chercheuse, pose 26 questions qui remettent en cause nos idées reçues sur ce que font, veulent et même « pensent » les animaux, et raconte les aventures amusantes ou stupéfiantes qui sont arrivées aux animaux et aux chercheurs qui travaillent avec eux, mais aussi aux éleveurs, aux soigneurs de zoo et aux dresseurs… _Samedi 17 septembre, à 15h / Amphithéâtre_ _Pour tous, à partir de 10 ans_ _Gratuit – Réservations recommandées_

A l’ occasion de ces journées dédiées au patrimoine au Musée, découvrez à travers ateliers, rencontres, visites guidées…, une programmation spéciale Utopia ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

