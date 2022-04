UTOPIA / Les petites conférences : « Le bon vieux temps des chasseurs cueilleurs » par Philippe Descola Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

UTOPIA / Les petites conférences : « Le bon vieux temps des chasseurs cueilleurs » par Philippe Descola Musée d’histoire naturelle de Lille, 14 mai 2022, Lille. UTOPIA / Les petites conférences : « Le bon vieux temps des chasseurs cueilleurs » par Philippe Descola

Musée d’histoire naturelle de Lille, le samedi 14 mai à 15:00

Un moment entièrement dédié aux questions et aux étonnements des enfants et des jeunes. Les conférenciers invités viennent des domaines les plus divers et dialogueront avec Gilberte Tsaï, metteuse en scène qui a initié la collection « Les petites conférences » aux éditions Bayard.. **Philippe Descola, ethnologue, anthropologue.**

Gratuit – Réservations recommandées – Ouverture de la billetterie en ligne le 25 avril 2022

La Ville de Lille propose dans le cadre de la saison Utopia un cycle de » petites conférences » à destination des enfants et adultes autour des thématiques de la transition écologique. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Departement Nord

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

UTOPIA / Les petites conférences : « Le bon vieux temps des chasseurs cueilleurs » par Philippe Descola Musée d’histoire naturelle de Lille 2022-05-14 was last modified: by UTOPIA / Les petites conférences : « Le bon vieux temps des chasseurs cueilleurs » par Philippe Descola Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 14 mai 2022 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord