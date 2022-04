UTOPIA / Labo’blob – atelier scientifique Musée d’histoire naturelle de Lille, 21 mai 2022, Lille.

UTOPIA / Labo’blob – atelier scientifique

du samedi 21 mai au samedi 24 septembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Quel est cet être jaune qui est arrivé au musée ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le **blob** et la recherche et enfilez vos blouses de scientifique ! Observation, hypothèses et expérimentation, un bon moyen de découvrir le blob en famille avant peut-être d’en adopter un chez vous ? _1 samedi par mois, de 10h30 à 11h30 (Les 21/05 – 25/06 – 02/07 – 09/07 – 20/08 – 27/08 – 24/09)_ _Atelier duo adulte-enfant (enfants âgés de 7 à 12 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire) (entrées du musée comprises)_

Sur réservation (nombre de places limitées). Ouverture de la billetterie en ligne le 25 avril 2022.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes.

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T11:30:00;2022-06-25T10:30:00 2022-06-25T11:30:00;2022-07-02T10:30:00 2022-07-02T11:30:00;2022-07-09T10:30:00 2022-07-09T11:30:00;2022-08-20T10:30:00 2022-08-20T11:30:00;2022-08-27T10:30:00 2022-08-27T11:30:00;2022-09-24T10:30:00 2022-09-24T11:30:00