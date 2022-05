UTOPIA / Flip’blob Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

UTOPIA / Flip’blob Musée d’histoire naturelle de Lille, 6 juillet 2022, Lille. UTOPIA / Flip’blob

du mercredi 6 juillet au mercredi 28 septembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Fais grandir un **blob** qui sort de ton imagination à la vitesse de l’éclair en réalisant ton propre **flipbook**, un petit livret de dessins qui représentent une scène en mouvement ! _Les mercredis matin, de 10h30 à 12h (Les 06/07 – 24/08 – 31/08 – 14/09 – 28/09) Pour les enfants de 7 à 12 ans Tarifs : 6€/personne (entrées du musée comprises)_

Sur réservation (nombre de places limitées). Ouverture de la billetterie en ligne le 25 avril 2022.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

