Utopia Festival 2024 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 27 septembre 2024.

Le festival propose une expérience multi-sensorielle où se mêlent son, images, performances, bien être, solidarité et plaisir.

L’Utopie revient !



27 & 28 Septembre 2024

1ère Cité Idéale des Cultures Électroniques à Marseille



Save the date ! Utopia Festival revient pour sa 4e édition. Marquez vos calendriers pour deux jours inoubliables de musique, d’art et de culture en plein cœur de Marseille.



Que vous soyez parmi les pionniers de la première édition ou un nouveau fidèle, vous croyez en Utopia et Utopia croit en vous !



Aussi, nous lançons une offre exclusive pour récompenser votre engagement le Blind Pass Ambassador 2 soirs à seulement 45 € !



Faites partie de cette aventure extraordinaire. Participez à la construction de cette cité idéale, rencontrez des âmes partageant les mêmes valeurs, créez des souvenirs inoubliables et vivez la magie d’Utopia Festival. EUR.

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-09-27

fin : 2024-09-29



