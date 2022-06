Utopia Festival 2022, 23 septembre 2022, .

Utopia Festival 2022

2022-09-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-24 06:00:00 06:00:00

Vous pensez que l’Utopie n’existe pas ?

Lorsque le peuple d’UTʘPIA place son énergie autour d’un rêve (ʘ), il devient réalité.



Le Cabaret Aléatoire souhaite réinventer le festival avec UTʘPIA, les 23 & 24 septembre 2022.



La 1ʳᵉ cité idéale dédiée aux Cultures Électroniques et aux Solidarités surgit fin septembre à la Friche la Belle de Mai !



Le festival porté avec bienveillance par le Cabaret Aléatoire vous offrira « l’été indien idéal » après une saison des plus mouvementées. Pendant 2 jours et sur 45 000 m², c’est avec 45 artistes, 7 scènes, un toit-terrasse, un marché responsable, des débats et bien d’autres expériences que la cité idyllique vous illuminera de tous ses rayons cuivrés.



Donner accès aux cultures électroniques, au patrimoine et savoir-faire locaux, tout en imaginant le nouveau monde.

Le Cabaret Aléatoire présente : La 1re cité idéale consacrée aux cultures électroniques et aux solidarités à Marseille, 2e édition ! Rendez-vous les 23 et 24 septembre 2022.

http://www.utopiafestival.fr/

