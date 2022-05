UTOPIA / Des fougères… une forêt ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

UTOPIA / Des fougères… une forêt ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 18 mai 2022, Lille. UTOPIA / Des fougères… une forêt !

du mercredi 18 mai au mercredi 21 septembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

En lien avec l’exposition des dessins de l’illustratrice scientifique **Madeleine Aimé**, réalise une composition à l’aide d’empreintes de fougères, inspirée des forêts du Carbonifère ! Tu peux même ramener des feuilles que tu as cueillies toi-même ! _1 mercredi par mois, de 10h30 à 11h30 (Les 18/05 – 15/06 – 13/07 – 17/08 – 21/09)_ _Atelier duo adulte-enfant (enfants âgés de 3 à 6 ans)_ _Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire) (entrées du musée comprises)_

Sur réservation (nombre de places limitées). Ouverture de la billetterie en ligne le 25 avril 2022.

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le Musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers des réflexions scientifiques et regards d’artistes. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

