“Utopia” château de Flers, 2 juillet 2022, Villeneuve-d'Ascq. “Utopia”

du samedi 2 juillet au samedi 10 septembre à château de Flers

Conviée par la ville de Villeneuve d’Ascq à réfléchir sur le lien entre l’Homme et son environnement “naturel” immédiat, Claire-Marie Régent pose son regard sur cette envie utopique de vivre en cohésion totale avec la nature dans un monde urbain. Exposition en plein air, dans la cour du château de Flers.

Entrée libre

série photographique par Claire-Marie Régent pour l’édition Utopia de lille3000 château de Flers chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

