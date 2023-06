Sikania Utopia Borderouge Toulouse, 16 juin 2023, Toulouse.

Sikania Vendredi 16 juin, 19h00 Utopia Borderouge Entrée libre

Donna Sikania et son orchestre de poche nous transportent dans un imaginaire fantasmé : tremblements de terre, éruptions mélodiques, chant solaire, et toujours la torpeur envoûtante de cette île au carrefour des Méditerranées que les anciens nommèrent Sikania. Le trio s’accorde pour entremêler les fils de la tradition orale, du jazz et de l’improvisation, et revisite au présent les traditions de la Sicile.

Chant, accordéon, tambourin Agnese Migliore

Trompette, chant Sébastien Cirotteau

Contrebasse, chant, percussions Ode Bouttard

Concert suivi à 22h du ciné plein air Porco Rosso

Utopia Borderouge 59 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France

