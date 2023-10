Maloya, l’esprit des femmes Utopia Borderouge Toulouse, 3 juin 2023, Toulouse.

Présentation

Longtemps, le Maloya, musique signature de l’île, a été « réservé » aux hommes. Depuis une poignée d’années, les femmes s’emparent de ce style de combattant, aux contours militants, politiques, spirituels.

Parmi elles, Nathalie Natiembe, Christine Salem, Kaloune et Dilo, connue sous le nom de « EMB : Eat my Butterfly » ont su trouver leur place, et leur voix dans le monde grâce à cette musique de leurs ancêtres.

Chacune de ces quatre artistes a su s’émanciper grâce au Maloya. Charismatiques et libres, à l’image de leur île, ces quatre héroïnes inspirantes viennent questionner et bousculer la place de la femme dans la musique et la société. Quatre femmes pour exprimer les revendications, la résistance et la fierté des femmes réunionnaises ! Et raconter leur île.

Documentaire musique – 52 minutes

Réalisé par : Séverine Nativel, Anne-Laure Lemancel

Riddim Production / France Télévisions

Séance suivie d’une rencontre avec les réalisatrices et la présence exceptionnelle de Christine Salem.

