Ce que nous ne voyons pas Lundi 26 juin 2017, 20h45 Utopia

CE QUE NOUS NE VOYONS PAS (WAS WIR NICHT SEHEN) Un documentaire d’Anna Katharina Wohlgenannt Autriche, 2014, HD, 78 minutes, VOSTF Son : Christina Kubisch

L’intolérance aux champs électromagnétiques est un phénomène récent et rare, peu étudié et sujet à débat dans le milieu médical. Pourtant les symptômes existent et des scientifiques ont alerté sur le risque cancérigène potentiel des ondes électromagnétiques dans le cadre d’expositions prolongées. Le documentaire d’Anna Katharina Wohlgenannt part à la rencontre de quelques-uns de ces hommes et ces femmes souffrant d’hypersensibilté électromagnétique, actifs dont la vie s’est effondrée à jamais, contraints de trouver des stratégies pour survivre et pour s’inventer une nouvelle existence. Dans un monde d’innovation exponentielle, ces personnes sont les indicateurs de la face obscure du développement technologique.

La technologie sans fil (GSM, UMTS, 3G+, Wifi, transmissions radio, FM, TV, radar…) a révolutionné les modes de communication mais interfère sur le paysage électromagnétique à une échelle sans précédent. Si cette technologie nous permet de nous connecter au monde, nous ne lui accordons guère d’attention en soi. En l’absence d’une connaissance des effets à long terme, nous participons à notre insu à une expérience continue. Ce phénomène récent et soudain a vu nos espaces de vie pénétrés de toutes parts par des ondes censées améliorer notre existence et offrir davantage de confort et de mobilité. Nous, citadins, nous mouvons et séjournons littéralement parmi les ondes, et même en milieu rural, il devient difficile d’y échapper.

Du 19 mai au 2 juillet, en divers lieux de Bordeaux, performances, expositions, projections, tenteront de rendre compte de ces phénomènes invisibles et inaudibles.

2017-06-26T20:45:00+02:00 – 2017-06-26T22:00:00+02:00

